فوز سينزو وطامية وأبو كساه وتعادل رأس غارب والفيوم بالقسم الثالث









أقيم اليوم 5 مباريات بالجولة 21 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .



حيث نجح طامية فى تحقيق فوز بملعبه على ضيفه سنورس بنتيجة 1/2 .



وسقط ببا فى فخ الخسارة بملعبه امام ضيفه ابو كساة بنتيجة 3/2 .



وحقق سينزو انتصار كبير على ضيفه مطرطارس وبرباعية نظيفة.



فيما تعادل ابشواى سلبيا مع ضيفه راس غارب وتعادل الواسطى خارج ملعبه أمام مركز شباب الفيوم بنتيجة 2/2 .



وتختتم مباريات الاسبوع الثلاثاء عندما يستضيف اطسا نظيره اهناسيا .



جدول ترتيب المجموعة ؛



1 - الواسطى 39 نقطة .



2 - طامية 36 نقطة .



3 - ابو كساة 34 نقطة



4 - سنزو 33 نقطة .



5 - عاملين غارب 31 نقطة .



6 - مطرطارس 30 نقطة .



7 - سنورس 26 نقطة .



8 - ببا 21 نقطة .



9 - مركز شباب الفيوم 21 نقطة .



10 - ابشواى 19 نقاط .



11 - اطسا 17 نقطة



12 - راس غارب 17 نقطة .



13 - اهناسيا 13 نقطة .