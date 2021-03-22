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فوز سينزو وطامية وأبو كساه وتعادل رأس غارب والفيوم بالقسم الثالث

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أقيم اليوم 5 مباريات بالجولة 21 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

حيث نجح طامية فى تحقيق فوز بملعبه على ضيفه سنورس بنتيجة 1/2 .

وسقط ببا فى فخ الخسارة بملعبه امام ضيفه ابو كساة بنتيجة 3/2 .

وحقق سينزو انتصار كبير على ضيفه مطرطارس وبرباعية نظيفة.

فيما تعادل ابشواى سلبيا مع ضيفه راس غارب وتعادل الواسطى خارج ملعبه أمام مركز شباب الفيوم بنتيجة 2/2 .

وتختتم مباريات الاسبوع الثلاثاء عندما يستضيف اطسا نظيره اهناسيا .

جدول ترتيب المجموعة ؛

1 - الواسطى 39 نقطة .

2 - طامية 36 نقطة .

3 - ابو كساة 34 نقطة

4 - سنزو 33 نقطة .

5 - عاملين غارب 31 نقطة .

6 - مطرطارس 30 نقطة .

7 - سنورس 26 نقطة .

8 - ببا 21 نقطة .

9 - مركز شباب الفيوم 21 نقطة .

10 - ابشواى 19 نقاط .

11 - اطسا 17 نقطة

12 - راس غارب 17 نقطة .

13 - اهناسيا 13 نقطة .

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