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المنتخب الألماني يلجأ لمدرس من أجل فيرتز
الإثنين 22/مارس/2021 - 06:47 م
وكالات
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يحظى التعليم بأهمية كبيرة حتى لدى لاعبي كرة القدم الصغار أمثال الألماني فلوريان فيرتز، الذي سيكمل حصصه الدراسية أثناء مشاركته في تمثيل منتخب بلاده.
ويسجل فيرتز /17 عاما/ نجم باير ليفركوزن مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني الأول في مواجهة ايسلندا يوم الخميس المقبل في مستهل مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وقال أوليفر بيرهوف مدير اتحاد الكرة الألماني "سنصطحب معنا مدرس للمرة الأولى، لأن فلوريان مازال يؤدي امتحانات المدرسة الثانوية".
ويذكر أن اصطحاب المدرسين للمنتخبات الوطنية على مستوى الشباب ليس بالأمر الغريب على اتحاد الكرة الألماني، لكن لم يسبق وأن حدث هذا الأمر مع المنتخب الأول.
ويخوض فيرتز مشاركته الأولى مع المنتخب الأول وكذلك الحال لجمال موسيالا /18 عاما/ النجم الصاعد لبايرن ميونخ.
وأوضح بيرهوف "سعيد بكونهما جزءا من الفريق، لقد أظهر كلاهما القدرات التي تؤهلهما لذلك، كما أظهرا موهبة فنية كبيرة".
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