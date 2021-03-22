المنتخب الألماني يلجأ لمدرس من أجل فيرتز

يحظى التعليم بأهمية كبيرة حتى لدى لاعبي كرة القدم الصغار أمثال الألماني فلوريان فيرتز، الذي سيكمل حصصه الدراسية أثناء مشاركته في تمثيل منتخب بلاده.

يحظى التعليم بأهمية كبيرة حتى لدى لاعبي كرة القدم الصغار أمثال الألماني فلوريان فيرتز، الذي سيكمل حصصه الدراسية أثناء مشاركته في تمثيل منتخب بلاده.

ويسجل فيرتز /17 عاما/ نجم باير ليفركوزن مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني الأول في مواجهة ايسلندا يوم الخميس المقبل في مستهل مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويسجل فيرتز /17 عاما/ نجم باير ليفركوزن مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني الأول في مواجهة ايسلندا يوم الخميس المقبل في مستهل مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.