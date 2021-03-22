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تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أصيب الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بفيروس كورونا المستجد ويلتزمان الآن بالعزل الصحي.



وكشفت تصريحات صحفية عن تطورات حالة الثنائي عقب إصابتهم بكورونا حيث يعانيان من بعض الإرهاق والإجهاد ويلتزمان بالحجز المنزلي والعزل ويتلقيان العلاج.


وكانت هنادي مهنا قد أعلنت عن إصابتها بكورونا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "ايجابي كورونا".

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