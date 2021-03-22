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الرئيس السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بشلل وضمور في العضلات (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:55 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
داليا الحسين
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أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج شاب مصاب بشلل وضمور في العضلات بحلوان.

وروت الحاجة سعاد، والدة محمد قصة مرض ابنها خلال تقرير عرضته الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد قائلة «اتولد بمرضه، وعرضته على مستشفيات كثيرة منذ صغره»، مردفا «محمد لا يستطيع القيام بأي شئ لنفسه، وأخته متزوجة وتأتي لخدمته».

وأوضحت أنها تدفع 700 جنيه إيجار الشقة التي تسكن بها مع نجلها معلقة «حياتنا صعبة أوي، والحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا».

وأشارت إلى أنها لا تستطيع خدمة ابنها خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابتها بمرض في العظام.

وناشدت بعلاج ابنها قائلة «لو جرالي حاجة مش عارفة هعمل إيه من غيري».

وأعربت سعاد عن سعادتها باستجابة الرئيس السيسي السريعة بعلاج نجلها قائلة «ربنا يباركله ويخليه لينا، منتحرمش منه أبدا».

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