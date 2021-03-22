7 نصائح لمرضى الحساسية لمواجهة العواصف الترابية المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مدن ومحافظات عدة، تصل إلى حد العاصفة فى بعضها، وهو ما يؤدى إلى تشبع الهواء بالأتربة التى تؤثر على صحة المواطنين، وخصوصا مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.



ولمواجهة العواصف الترابية المتوقعة، قدم الدكتور وجدى أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، بوزارة الصحة والسكان، 7 نصائح، يجب على مرضى حساسية الصدر اتباعها، لحين انتهاء موجة العواصف المتوقعة، والأتربة العالقة، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل فى مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.



- يجب ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل فى وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء المحمل بالأتربة إلى الشعب الهوائية.



- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.



- يفضل الجلوس فى أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.



- ينصح بوضع ادوية الحساسية فى الحقيبة عند الخروج من المنزل، وتناولها فى مواعيدها التى يحددها الطبيب.



- شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.



- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.





كانت وزارة البيئة قد أصدرت بيانا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء، خلال الفترة من 21 حتى 24 مارس الحالى.



وقالت وزارة البيئة إنه استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة، ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ليوم السبت الماضى 20 مارس، وحتى الساعات الأولى من أمس الأحد، تنشط الرياح الجنوبية على فترات مما تسبب فى تركيز الأتربة العالقة فى هواء القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب ووسط الدلتا، وقد ازداد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوى بداية من الساعات الأولى من اليوم الإثنين، مما أدى إلى إثارة الأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالى والدلتا وشمال الصعيد، ومنت المتوقع أن يستمر الوضع هكذا حتى يوم الأربعاء 24 مارس.