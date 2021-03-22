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افتتاح معرض للحرف التراثية في "تل بسطة" بالشرقية

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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افتتح وزير السياحة والآثار معرض تراث مصر، في تل بسطة شرقية، حيث قام بجولة داخل المعرض تفقد خلالها الحرف التراثية الموجودة بالمعرض.

جاء ذلك على هامش افتتاح إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة في منطقة تل بسطة بالشرقية

وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير إن هذا المعرض يأتي في إطار العمل على استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، لتنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية، ودعم وتمكين رواد الأعمال من أرباب الحرف والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأضافت ان وزارة السياحة والآثار تعمل على دعم وتمكين أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية بشكل فعال من خلال حزمة من الإجراءات التي تهدف إلي دعم وتنمية القطاع، ولذلك تقوم الوزارة بتنظيم سلسلة معارض تراث مصر التي تقام في المواقع الأثرية والمتاحف، وكذلك على هامش الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تنظمها الوزارة، تماشياً مع استراتيجية الوزارة التى تهدف إلي تحسين نوع وجودة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف لتشجيع المنتج المصري وأرباب الحرف لإحياء الصناعات التقليدية والتراثية.

وفي نهاية الزيارة أهدى المحافظ وزير السياحة والآثار هدية تذكارية عبارة عن اوسكار الشرقية. 

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