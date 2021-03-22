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برلماني: المرأة المصرية لم تبخل بالعطاء وتقدير السيسي لها دفعها لاستعادة حقوقها سياسيًا وتشريعيًا

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التقدير الشديد الذي تكنه الدولة المصرية للمرأة، يؤكد حرص الرئيس السيسي بالاهتمام الكبير وتقدير كل ما تقدمه المرأة في المجتمع، مشيدًا بتصريحات الرئيس وهو يشهد الاحتفال السنوي بالمرأة المصرية العظمية، وتقديمه التحية للمرأة المصرية ودورها.

وأكد "سعد" في تصريحات له، مساء اليوم الإثنين، أن المرأة المصرية ضمير الأمة والحارس الأمين على الهوية المصرية، كما أنها السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة البلاد، مشيرًا إلى أن التقدير الشديد للمرأة من جانب الرئيس السيسي والدولة المصرية، يدفع بها لاستعادة كافة حقوقها فهى نصف المجتمع، ولم تبخل بالعطاء ولا التضحيات طوال عمرها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تلقى في عهد الرئيس السيسي كل احترام وتقدير، ويتم الدفع بها ايمانًا بقدراتها إلى مختلف المناصب السياسية والتشريعية ويكفي أن اكثر من ربع أعضاء مجلس النواب من النساء وهناك نحو 8 وزيرات داخل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، كما أن موقف المرأة المشهود خلال ثورة 30 يونيو 2013 يؤكد أنها كانت قوة رئيسية لوضع.خط النهاية لحكم إخواني إرهابي أسود. 

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للمرأة المصرية، قائلًا "تحية تقدير واعتزاز للمرأة المصرية، في الاحتفال بعيد الأم وعيد المرأة المصرية".

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