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مفاجأة من العيار الثقيل في موقف الأهلي من رحيل أليو ديانج نهاية الموسم
الإثنين 22/مارس/2021 - 06:56 م
الفجر الرياضي
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رحب مسؤولو النادي الأهلي برحيل لاعب الوسط المالي أليو ديانج عن صفوف النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي حال تلقيه عرضا قويا من أحد الأندية الأوروبية.
وأبدى مسؤولو النادي الأهلي موافقتهم على رحيل أليو ديانج عن النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة شرط وصول عرض مناسب وبمقابل مادي مميز.
ويعتبر أليو ديانج واحدا من العناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء قادما من نادي مولودية الجزائر في صيف 2019.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه المريخ السوداني يوم 3 إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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