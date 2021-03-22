عضو بـ"الشيوخ" يكشف مخاطر زواج القاصرات.. ويؤكد: الرئيس يواجه هذه الظواهر

ثمّن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجلس الشيوخ والنواب، بشأن سرعة إصدار قانون منع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانوني للزواج.



وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن ذلك يُعد خطوة جديدة لحماية الأطفال من القهر والظلم، لافتًا إلى أن زواج الأطفال والقاصرات هو جريمة غير آدمية، تهد كيان الأسرة المصرية، وتهدد السلام المجتمعي، بما يترتب عليها من مشاكل.

وأضاف "دياب" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا يأخذ ويمسك بزمام المبادرة لمواجهة مثل هذه الظواهر، ومطالبته بقانون مستقل لمواجهة زواج القاصرات، يتسق مع البناء التشريعي الذي يحافظ على قانون المرأة والطفل، مثل قوانين ختان الإناث والأحوال الشخصية.