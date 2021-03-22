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جماهير يوفنتوس تطالب بإقالة بيرلو بعد السقوط أمام بينفينتو

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعرض أندريه بيرلو مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، لانتقادات عنيفة، بعد هزيمة "السيدة العجوز" 0-1 أمام بينفينتو.

ويواصل اليوفي مسلسل التراجع حيث اتسع الآن فارق النقاط بينه وبين المتصدر انتر إلى 10 نقاط .

وكانت هذه هي الهزيمة الرابعة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث جاءت بعد إقصائه من دور الـ16 من بطولة أوروبا على يد بورتو.

وفاز يوفنتوس بالفعل بكأس السوبر الإيطالي، وتأهل لنهائي كأس إيطاليا، ولكنهم يواجهون خطر فقدان لقب "الإسكوديتو" العاشر توالياً.

وألقت جماهير يوفنتوس عبر تويتر باللوم على المدرب، وإدارة يوفنتوس بعد هزيمة الفريق، حيث طالب عدد غفير بإقالة لاعب الوسط السابق في نهاية الموسم.وقام مئات المشجعين من يوفنتوس بالتعبير عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا بالهجوم على المدرب والإدارة.

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