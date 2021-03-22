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محمد صلاح يتواجد فى مران منتخب مصر
الإثنين 22/مارس/2021 - 07:05 م
محمد جمال
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يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى مران منتخب مصر الأول قبل مواجهة كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.
وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
تشكيل منتخب مصر المتوقع:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، محمد هاني
خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية
خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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