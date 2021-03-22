محمد صلاح يتواجد فى مران منتخب مصر

يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى مران منتخب مصر الأول قبل مواجهة كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.

يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى مران منتخب مصر الأول قبل مواجهة كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.