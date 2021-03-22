يمنع استغلال القطاع الخاص.. عضو بـ"الشيوخ" يتقدم باقتراح حول مشروع قانون للطوارئ الطبية

أعلن الدكتور محمد بدر عضو مجلس الشيوخ عن تقديم طلب إلى لجنة الصحة والسكان بالمجلس، والذي نوقش بشكل فوري، حول إدراج ومناقشة مشروع قانون للطوارئ الطبية.



وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد سيطرة للدولة على كل الموارد الصحية الموجودة في أوقات الأزمات، مثل أزمة كورنا على سبيل المثال، لافتًا إلى أنه سيتيح للدولة أن تدير وتستغل الموارد الموجودة، سواء في أي من القطاعين العام أو الخاص أو كل الهيئات، حتى يحدث تكامل في تقديم الخدمات، وحتى لا نشهد استغلالًا من قِبل بعض الهيئات في القطاع الخاص.





وأضاف "بدر" أنه تقدم بالاقتراح، وطُلب منه دراسة متكاملة عن مشروع القانون، لتقديمها للجنة، وسيتم مناقشته في الجلسة العامة فيما بعد.