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غموض حول مشاركة أيمن أشرف أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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غاب أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ومنتخب مصر عن مران الفراعنة الأول وعن التدريبات الجماعية وقام بمران تأهيلي قبل مواجهة كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.

 

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

 

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

 

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

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