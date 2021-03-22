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مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل أحد نجوم الفريق الأحمر نهاية الموسم الحالي لعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيل الفريق.

 

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الموافقة على رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر نهاية الموسم وفي فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم الاعتماد عليه وعدم الحاجة إلى خدماته بشكل كبير في تشكيل الفريق الأحمر.

 

ولم يشارك صلاح محسن مع النادي الأهلي في الموسم الحالي إلا في دقائق معدودة ولم يعتمد عليه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في التشكيل الأساسي حيث فضل عليه الثلاثي مروان محسن وأليو بادجي ومحمد شريف.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه المريخ السوداني يوم 3 إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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