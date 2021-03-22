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الهلال السعودي يطالب بـ 8 مليون ريال من أحد الشركاء السابقين

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن إدارة نادي الهلال السعودي تتفاوض حول تسوية مالية مع أحد شركاء النادي السابقين، وهي شركة طيران، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية قبل أشهر بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الشركة تخلفت عن دفع مبلغ ثمانية ملايين ريال للنادي، يمثل دفعات ومكافآت بطولات مستحقة طبقا للعقد المبرم بين الطرفين.

 

وكان نادي الهلال قد ألغى عقد الشراكة قبل نحو خمسة أشهر، بعد أن استمرت الشركة راعيا للنادي لمدة 14 شهرا اعتبارا من توقيع الطرفين، رغم أن العقد كان من المفترض أن يستمر لخمسة أعوام.

 

وأضافت مصادر صحيفة "الرياضية" أن الخلاف بين الطرفين لم يصل إلى مرحلة التقاضي، حيث لا تزال المفاوضات والنقاشات تسير بشكل ودي حتى الآن.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال وقع مطلع الموسم الجاري عقدا مع شركة "شاورمر" لتحل بدلا من الشركة الملغى عقدها على القميص الأزرق مع عدد من المزايا الإعلانية.

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