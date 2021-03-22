استشاري: عملية تكميم المعدة تستهدف إنقاص الوزن بصورة سهلة

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن عملية تكميم المعدة تهدف لإنقاص الوزن بصورة سهلة، وتجرى من خلال فتحات صغيرة، مشيرًا إلى أن الدهون لدى الرجال تتمركز في البطن بصورة أكبر من السيدات، وفي عملية تكميم المعدة يتم فصل هذه الدهون عن المعدة، ويتم تصغير المعدة، وإزالة الجزء الخاص بهرمون الجوع.



وتابع "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "حلو الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه بعد تصغير حجم المعدة يتم إجراء اختبار تسريب للتأكد من عدم وجود أي تسريب في المعدة، مشيرًا إلى أن عمليات السمنة من العمليات الآمنة تمامًا التي تجرى في وقت صغير للغاية.



ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة تجرى من خلال دباسات أمريكية حديثة تُقلل تدخل العامل البشري بصورة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن المريض يستطيع التحرك بعد ساعتين من العملية، والخروج من المستشفى بعد 12 ساعة.



