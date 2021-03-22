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محامي رانيا يوسف يطالب الاعلامي نزار الفارس بتعويض 10 ملايين جنيه

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نفى طارق العوضي، محامي الفنانة رانيا يوسف، عرض التسوية مع الإعلامي العراقي نزال الفارس، لإنهاء الخلافات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.


وكتب طارق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “تصريح إعلامي، بوصفي محامي الفنانة رانيا يوسف أعلن أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة وكاذب جملة وتفصيلًا وسنتخذ بشأنه كافة الإجراءات القانونية بناءً على طلب موكلتنا”. 


وتابع: “كما أؤكد أن جلسة اليوم كانت جلسة منفردة أمام هئية التحضير وكنت حاضرًا فيها بشخصي والدكتورة هند سيف مديرة مكتبنا في غير حضور المدعي أو محاميه.. وهي جلسة بنص القانون سرية ولم يتم عرض أي تسوية من قريب أو بعيد بل العكس أننا طلبنا الادعاء فرعيًا بتعويض 10 ملايين جنيه ضد الإعلامي والقناة وتأجلت لجلسة 31 مارس لتقديم صحيفة الادعاء الفرعي من جانبنا”.


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