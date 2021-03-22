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"براس ساوند باند" تحيي حفلا موسيقيا في دار الأوبرا المصرية 31 مارس

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحيي فرقة "براس ساوند باند" حفلا موسيقيا بدار الأوبرا المصرية في المسرح المكشوف وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 مارس وذلك تحت إشراف وزارة الثقافة.


وأقامت فرقة "براس ساوند باند" عدد من الحفلات الموسيقية بدار الأوبرا المصرية حيث اشتهرت بين الجمهور بإدخالها الفرحة قلوبهم بالموسيقى العصرية التي يقدمونها. 


وشارك الباند في افتتاحات مهرجانات عديده مثل افتتاح مهرجان بينالي للفنون التشكيلية وافتتاح مهرجان المسرح العربي وقدم أيضا الباند اكثر من 600 حفل في العديد من المولات والنوادي والجامعات والأماكن الأخرى كما شارك الباند مؤخرا في فعاليات بطوله كأس الأمم الأفريقية في مصر وأيضا شارك الباند في افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الثامنة والعشرون كما شارك ومثل الباند مصر في عده محافل دوليه مثل مهرجان الموسيقي والغناء في كورسيكا – فرنسا وأيضا شارك في منتدي الشباب العالمي في شرم الشيخ ومهرجان المسرح المتنقل.

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