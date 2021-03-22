تواصل منافسات ملكة جمال العالم منافسة قوية بين جميلات 80 دولة بذهب









تشهد مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، والمقامة بمدينة دهب فى جنوب سيناء، منافسة قوية بين متسابقات من 80 دولة، حيث تتبارى كل متسابقة لعرض مواهبها أمام لجنة التحكيم والتى تستمر حتى 31 مارس الجارى.









وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف المنسق العام وعضو مجلس إدارة الفندق، أن مواهب المتنافسات تنوعت فى أكثر من مجال، وخلال المسابقة تحرص كل متسابقة عن التعبير عن بلدها بطريقتها الخاصة وهو ما يحظى بإعجاب لجنة التحكيم.









وأضافت الدكتورة ياسمين الكاشف أن فعاليات المسابقة مستمرة بشكل مشرف، موضحة أن هناك فريق عمل متخصص بـ"أيكوتيل دهب" لهذا الحدث الدولى، مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها رئاسة الوزراء، ونراعى الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.









وأشارت ياسمين الكاشف إلى أن استضافة مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، بمدينةدهب، تعد بمثابة رسالة قوية موجهة للعالم أجمع، بأن مصر على خارطة السياحة، وفى مصاف الدول الأولى، كما أن تنظيم هذه المسابقة على أرض مصر يقدم صورة إيجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح، لافتة إلى أن حفل مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، يتابعه ملايين المشاهدين على مستوى دول العالم، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بدهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب.









وفى السياق نفسه أكد عادل عبد العزيز مدير عام الفندق، أن مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، تستمر حتى أواخر الشهر الجارى، حيث يقام الحفل الختامى وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم 31 مارس، وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى،



