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الري: مصر لن تقبل أي إجراءات أحادية لملء سد النهضة

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر لن تقبل أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا في سد النهضة، في ظل التحديات التي نواجها مثل الزيادة السكانية، وقلة الموارد المائية.

وتابع "غانم"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر على استعداد كامل للتفاوض حول ملء سد النهضة للوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني، مشيرًا إلى أن موارد مصر المائية عبارة عن 59 مليار متر مكعب منهم 55 مليار من نهر النيل، والباقي من مياه الأمطار واعادة تدوير المياه.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي بوادر لإعادة المفاوضات مع إثيوبيا حتى هذه الفترة، لافتَا إلى ان الجانب الإثيوبي رفض اقتراح الرباعية الدولية لاستكمال المفاوضات.

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