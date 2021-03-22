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أحمد موسي: سحل المتظاهرين في بريطانيا بسبب الاعتراض على الحكومة (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا شهدت أعمال عنف خلال احتجاجات بمدينة بريستول قامت الشرطة خلالها بسحل المواطنين، موضحًا أن قسم بريستول تحت الحصار.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حرق سيارات شرطة ومحلات، وهناك كلاب بوليسية تم إطلاقها على المتظاهرين.

وأضاف موسى ساخرًا، أن بريطانيا التي تعطي دروسًا في حقوق الإنسان لا تحترمه مع شعبها ولا تسمح لمواطنيها بالتعبير عن رأيهم.
 
وأردف موسى، أن بريطانيا لا تسمح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التظاهر، مؤكدًا أن بريطانيا تسعى لتكميم أفواه شعبها وذلك من خلال إصدار قانون يمنع الناس من النزول للتظاهر خلال حظر التجول.


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