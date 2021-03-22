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عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 28 مارس 2021

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا الثلاثاء:

فرص أمطار خفيفة: على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

نشاط رياح: على مناطق من والسواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد العاصفة علي السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

اضطراب الملاحة البحرية: علي خليج السويس والبحر الأحمر وارتفاع الموج (3_4 متر)

اعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (8-10) درجة مئوية، ليسود طقس معتدل شمالا حار جنوبا نهارا بارد ليلا.

يوم الأربعاء المقبل:

فرص أمطار خفيفة: على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

يوم الخميس المقبل:

فرص أمطار خفيفة: على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

يوم الجمعة المقبلة:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد.

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا
عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

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