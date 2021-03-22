Advertisements

فيلم تسجيلي عن الفنانة التشكيلية الدكتورة عقيلة رياض

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
Advertisements

تحت رعاية الفنانة  الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يتشرف الدكتور هشام عزمي  الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بدعوة حضراتكم لمشاهدة فيلم تسجيلي عن (الفنانة التشكيلية الدكتورة عقيلة رياض - مصر) ، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني؛ وضمن برنامج (دعم مبادرة الثقافة بين إيديك) والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين، ويشرف على تنظيمها كل من: المهندسة دعاء خليل، والمهندس سيف الله أبو النجا،والدكتور خالد سرور، والدكتورة سريه صدقي، والدكتورة ميسون قطب، واسلام الهوارى، و المخرجة فاطمة الحاج، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 22 مارس الحالي. 



والدكتورة عقيلة رياض من مواليد محافظة الجيزة، وحصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1978، وهي عضو لجنة المقتنيات بالمجلس الأعلى للثقافة.



ولها عدة معارض خاصة منها: معرض دائم فى جاليرى بولاية تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2006 ، معرض بقاعة ( راتب صديق ) بأتيلييه القاهرة مايو 2010 ، معرض ( مصرية على مر العصور ) بقاعة ( الباب - سليم ) بمتحف الفن المصرى الحديث يناير 2014 ، معرض ( أبنة الشمس ) بقاعة ( النيل ) بالزمالك أبريل 2017، معرض (إله الحب) بجاليرى (النيل) بالزمالك يناير 2020. 

أخبار تهمك

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل في موقف الأهلي من رحيل أليو ديانج نهاية الموسم

منذ ساعة و نصف

سداسي الأهلي ينتظر الحصول على إفراج من المستشفى

منذ ساعتين

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أبيدال يكشف سبب عدم تعاقد برشلونة مع نيمار

منذ نصف ساعة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

04:52 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها