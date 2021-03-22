



تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يتشرف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بدعوة حضراتكم لمشاهدة فيلم تسجيلي عن (الفنانة التشكيلية الدكتورة عقيلة رياض - مصر) ، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني؛ وضمن برنامج (دعم مبادرة الثقافة بين إيديك) والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين، ويشرف على تنظيمها كل من: المهندسة دعاء خليل، والمهندس سيف الله أبو النجا،والدكتور خالد سرور، والدكتورة سريه صدقي، والدكتورة ميسون قطب، واسلام الهوارى، و المخرجة فاطمة الحاج، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 22 مارس الحالي.













والدكتورة عقيلة رياض من مواليد محافظة الجيزة، وحصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1978، وهي عضو لجنة المقتنيات بالمجلس الأعلى للثقافة.













ولها عدة معارض خاصة منها: معرض دائم فى جاليرى بولاية تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2006 ، معرض بقاعة ( راتب صديق ) بأتيلييه القاهرة مايو 2010 ، معرض ( مصرية على مر العصور ) بقاعة ( الباب - سليم ) بمتحف الفن المصرى الحديث يناير 2014 ، معرض ( أبنة الشمس ) بقاعة ( النيل ) بالزمالك أبريل 2017، معرض (إله الحب) بجاليرى (النيل) بالزمالك يناير 2020.



