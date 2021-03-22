الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة: تخفيض 50% على تذكرة الدخول لمدة أسبوعين من الافتتاح (فيديو)

قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إنه يجري حاليًا الاستعدادات لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط في الثالث من أبريل المقبل.



وأضاف "غنيم" في اتصال هاتفي على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه سيتم فتح المتحف والاحتفال مع الشعب المصري والجمهور بداية من الرابع من أبريل المقبل وحتى 18 من الشهر ذاته وذلك بتخفيض سعر التذكرة 50%.



وأشار إلى أن سعر التذكرة للمصريين والعرب 60 جنيه، الطلبة 30 جنيه، الزائرين غير المصريين 200 جنيه والطالب غير المصري 100 جنيه وهذه الأسعار سيتم تخفيضها إلى النصف لمدة أسبوعين احتفالًا بافتتاح المتحف.



وأوضح أن احتفالية نقل المومياوات سيتم بثه عبر جميع القنوات الفضائية المصرية، لافتًا إلى أن القنوات الأجنبية عليها أن تتقدم بطلب لوزارة السياحة لمنح التصريح لنقل البث من خلال الوزارة وتقدمت حتى الآن عدد من المحطات.



ولفت إلى أنه بالنسبة للتصوير داخل المتحف فسيتم اتخاذها تباعا فيما يتعلق بالقاعة المركزية وتحضير المومياوات ودخولها إلى قاعة عرض الخاصة بها بالمتحف القومي للحضارة.



