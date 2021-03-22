6.8 % نمو بواردات ألمانيا وارتفاع الفاتورة 1 بالمائة





أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات التجارة الألماني اليوم الاثنين ارتفاع واردات الغاز الطبيعي 6.8% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني في ظل طقس بارد ومخزونات أقل نسبيا.





ويتابع المتعاملون في الغاز والكهرباء والكربون واردات الغاز نظرا لتأثر الأسعار وأحجام التداول في الأسواق الثلاث بميزان العرض والطلب.





وبلغ حجم واردات الغاز في يناير كانون الثاني 15 مليار متر مكعب، مرتفعا 6.8% عن مستواه قبل عام في حين زادت قيمة الواردات إلى 2.3 مليار يورو أي 2.74 مليار دولار، مقارنة مع 2.1 مليار قبل عام.





ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وتأتي معظم وارداتها من الغاز من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك عبر خطوط أنابيب.





وبحسب الموقع الالكتروني لمجموعة البنية التحتية للغاز الأوروبية (جي آي إي)، بلغت مخزونات الغاز الألمانية 26% من السعة التخزينية المتاحة الأسبوع الماضي مقارنة مع 73% قبل عام.