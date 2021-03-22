أبيدال يكشف سبب عدم تعاقد برشلونة مع نيمار

تحدث الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني السابق لبرشلونة الإسباني عن سبب عدم تعاقد النادي الكتالوني مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2019.

وقال أبيدال في تصريحات صحفية:"قبل 10 أيام من نهاية سوق الإنتقالات، كنت في باريس وتحدثت مع ليوناردو، كنت مقتنع 100% بالتعاقد مع نيمار إن لم نوقع قبلها مع جريزمان".

وأضاف: "أحد أسباب رفض نيمار كان بسبب رفعه قضية ضد النادي، قالوا إنه عليه إيقاف الدعوى إذا أراد العودة، لم يكن هذا الأمر مشكلتي لأنني لم أكن في النادي حينما رفعت الدعوى، كنا بحاجة لجناح والرئيس قرر جلب جريزمان".

واختتم أبيدال تصريحاته قائلاً:"لو لم نوقع مع جريزمان كنا سنقوم بالتعاقد مع نيمار بنسبة 100% لكن جوسيب ماريا بارتوميو فضل التعاقد مع جريزمان".