Advertisements

أبيدال يكشف سبب عدم تعاقد برشلونة مع نيمار

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

تحدث الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني السابق لبرشلونة الإسباني عن سبب عدم تعاقد النادي الكتالوني مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2019.

وقال أبيدال في تصريحات صحفية:"قبل 10 أيام من نهاية سوق الإنتقالات، كنت في باريس وتحدثت مع ليوناردو، كنت مقتنع 100% بالتعاقد مع نيمار إن لم نوقع قبلها مع جريزمان".

وأضاف: "أحد أسباب رفض نيمار كان بسبب رفعه قضية ضد النادي، قالوا إنه عليه إيقاف الدعوى إذا أراد العودة، لم يكن هذا الأمر مشكلتي لأنني لم أكن في النادي حينما رفعت الدعوى، كنا بحاجة لجناح والرئيس قرر جلب جريزمان".

واختتم أبيدال تصريحاته قائلاً:"لو لم نوقع مع جريزمان كنا سنقوم بالتعاقد مع نيمار بنسبة 100% لكن جوسيب ماريا بارتوميو فضل التعاقد مع جريزمان".

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ ساعتين

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ أقل من ساعتين

أبيدال يكشف سبب عدم تعاقد برشلونة مع نيمار

منذ نصف ساعة

سداسي الأهلي ينتظر الحصول على إفراج من المستشفى

منذ ساعتين

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ ساعتين

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل في موقف الأهلي من رحيل أليو ديانج نهاية الموسم

منذ ساعة و نصف

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

04:52 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها