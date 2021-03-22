"سيدة التروسيكل": أبواب السماء كانت مفتوحة والرئيس السيسي استجاب لطلباتي (فيديو)

علقت ناهد جمال، الشهيرة بسيدة التروسيكل، على الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبها على الهواء، قائلة: "لحد دلوقتي انا بحلم، في حاجات كتيرة حصلت وانا فرحانة جدًا، سيادة المحافظ ونائب المحافظ كلمني بعد توجيهات الرئيس بالاستجابة لمطالبي، ومضيت الصبح عقد شقة مفتوح 20 سنة، والكشك أصبح محلًا تجاريًا بعقد رسمي، والكثير من المسؤولين جاءوا إلى اليوم".



وتابعت "جمال"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "باب السماء كان مفتوح، والحمد لله استجاب لي ربنا لأن معايا 5 بنات، الرئيس السيسي ربنا يكرمه ويخليه لينا استجاب لكل طلباتي، أنا مش عايزة أصحي من الحلم اللي أنا فيه دلوقتي".



وأضافت:" ربنا يخلي الرئيٍس، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، وبشكر وزير الإسكان والمحافظ، هستلم الشقة بإذن الله كمان كام يوم".



وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة سريعة، لمطلب السيدة ناهد التي تقود تروسيكل منذ الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا من أجل العمل ورعاية بناتها الخمسة.



وقال الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنت بشوف السيدة ناهد ابلغها تحياتي واحترامي وألمي الشديد أن يكون فيه خمس بنات وهي بتجري عليهم واحنا بنتفرج وإحنا تحت أمرك والمطلبين هينفذوا".



وأضاف "بناتها الخمسة محتاجين رعاية وهيكونوا خمس أسر وهنعمل كل اللي انتي عايزاه لانك انتي تستحقي كل خير وكل ست بتعمل كده تاج على رؤسنا وبتشرفنا".



وتابع "بحترم السيدة المصرية لأنها بتنزل من الساعة 4 الصبح وبتشيل، هي كده مبقتش ست وبقت بـ100 راجل".