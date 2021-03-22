Advertisements

"سيدة التروسيكل": أبواب السماء كانت مفتوحة والرئيس السيسي استجاب لطلباتي (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
علقت ناهد جمال، الشهيرة بسيدة التروسيكل، على الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبها على الهواء، قائلة: "لحد دلوقتي انا بحلم، في حاجات كتيرة حصلت وانا فرحانة جدًا، سيادة المحافظ ونائب المحافظ كلمني بعد توجيهات الرئيس بالاستجابة لمطالبي، ومضيت الصبح عقد شقة مفتوح 20 سنة، والكشك أصبح محلًا تجاريًا بعقد رسمي، والكثير من المسؤولين جاءوا إلى اليوم".

وتابعت "جمال"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "باب السماء كان مفتوح، والحمد لله استجاب لي ربنا لأن معايا 5 بنات، الرئيس السيسي ربنا يكرمه ويخليه لينا استجاب لكل طلباتي، أنا مش عايزة أصحي من الحلم اللي أنا فيه دلوقتي".

وأضافت:" ربنا يخلي الرئيٍس، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، وبشكر وزير الإسكان والمحافظ، هستلم الشقة بإذن الله كمان كام يوم".

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة سريعة، لمطلب السيدة ناهد التي تقود تروسيكل منذ الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا من أجل العمل ورعاية بناتها الخمسة.

وقال الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنت بشوف السيدة ناهد ابلغها تحياتي واحترامي وألمي الشديد أن يكون فيه خمس بنات وهي بتجري عليهم واحنا بنتفرج وإحنا تحت أمرك والمطلبين هينفذوا".

وأضاف "بناتها الخمسة محتاجين رعاية وهيكونوا خمس أسر وهنعمل كل اللي انتي عايزاه لانك انتي تستحقي كل خير وكل ست بتعمل كده تاج على رؤسنا وبتشرفنا".

وتابع "بحترم السيدة المصرية لأنها بتنزل من الساعة 4 الصبح وبتشيل، هي كده مبقتش ست وبقت بـ100 راجل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل في موقف الأهلي من رحيل أليو ديانج نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

أبيدال يكشف سبب عدم تعاقد برشلونة مع نيمار

منذ 34 دقيقة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

سداسي الأهلي ينتظر الحصول على إفراج من المستشفى

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ ساعتين

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

فتاة التروسيكل: "الريس قالي جهازك وفرحك عليا.. ربنا يكرمه"

الرئيس السيسي يوجه باستجابة فورية لحالة السيدة ناهد سائقة التروسيكل

الرئيس السيسي للمسئولين: خلوا بالكم من عرضكم.. والسيدة عرض

سائقة التروسيكل باكية بعد استجابة الرئيس السيسي السريعة: "اتولدت من جديد"

عمرو خليل بعد استجابة السيسي للسيدة ناهد: "ربنا يسعد قلبك زي ما بتجبر بخاطر الناس"

شاهد.. السيسي بعد حالة السيدة ناهد: "اللي بسمع عنه مش بستنى عليه"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

04:52 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها