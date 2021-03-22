Advertisements

صحيفة أمريكية تكشف كارثة على وشك الحلول بتركيا جراء سياسة أردوغان

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الرئيس التركي قرر إقالة محافظ البنك المركزي، مساء الجمعة، وذلك في خطوة مفاجئة تهدد بإغراق تركيا في المزيد من الاضطرابات الاقتصادية.

 

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: محافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال هو ثالث محافظ يقيله أردوغان خلال عامين، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا سلسلة من الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

 

وتابعت الصحيفة: حل صهاب كافجي أوغلو محل إقبال في المنصب، حيث كان كافجي نائباً سابقاً عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وكاتب مقالات في صحيفة ”يني شفق“ الموالية للحكومة، وفقاً للمرسوم الرئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية.

 

وكتبت وول ستريت جورنال: منذ تعيين إقبال في نوفمبر الماضي، فإن محافظ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة في محاولة لمحاربة التضخم، حيث رفع المركزي التركي سعر الفائدة إلى 15% مقارنة بـ10.25% في نوفمبر، وأتبع ذلك بقرار آخر أدى إلى رفع سعر الفائدة إلى 17% في ديسمبر الماضي.

 

وذكرت الصحيفة الأمريكية: تلك الزيادات، التي وصلت إلى 19% يوم الخميس الماضي، كانت استجابة للتعافي السريع في نشاط الاقتصاد التركي خلال النصف الثاني من العام الماضي، ما جعل تركيا الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، إلى جانب الصين، التي تسجّل معدلات نمو قياسية في عام 2020.

 

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لم تمنع الأزمة القائمة منذ فترة طويلة، وهي ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 15% في فبراير 2021، وهو معدل يصل إلى 3 أضعاف المستهدف من البنك المركزي، بحسب الصحيفة.

 

ونقلت وول ستريت جورنال عن جيسون توفي، خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس قوله: ”من المتوقع أن تؤدي الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي إلى هبوط حاد في قيمة الليرة، عندما تعود الأسواق إلى العمل يوم الاثنين، حيث ساعد إقبال على إعادة بناء الثقة في البنك المركزي التركي خلال فترة ولايته القصيرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صحيفه امريكية رجب طيب اردوغان الرئيس التركي

أخبار تهمك

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ ساعتين

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ أقل من ساعتين

سداسي الأهلي ينتظر الحصول على إفراج من المستشفى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أبيدال يكشف سبب عدم تعاقد برشلونة مع نيمار

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل في موقف الأهلي من رحيل أليو ديانج نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الإعلام الغربي: حلفاء قطر يعانون في مواجهة العقوبات الأمريكية

ترامب يحذر "المركزي الأمريكي" من إرتكاب خطأ آخر بشأن أسعار الفائدة

بلومبرج : رجب طيب أردوغان يقيل 9 قيادات بالبنك المركزي التركي

محاولات قطر لإنقاذ تركيا من مقاطعة العرب للمنتجات

مفاجأة.. مؤسسة للأبحاث البريطانية تشكك في تعهدات أردوغان وحزبه

الاحتياطي الفيدرالي: إعادة الانفتاح الاقتصادي قد يتسبب في ارتفاع التضخم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

04:52 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها