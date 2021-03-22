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"متروبول" تكشف عن خسارة أردوغان في استطلاع للرأي بشأن الانتخابات

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت نتائج استطلاع رأي عن الأحزاب السياسية في تركيا، أن 70 % من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم ربما يتجهون لانتخاب حزب الشعب الجمهوري المعارض.

 

أجرت الاستطلاع مؤسسة "متروبول" للأبحاث خلال شهر فبراير الماضي، وأعلن عنها أوزار سانجار، رئيس المؤسسة.

 

وجه للمشاركين في استطلاع الرأي، سؤالا جاء فيه “ما هو الحزب السياسي الذي من المستحيل أن تصوت له؟”، وكانت النتيجة كالآتي:

 

قالت نتائج الاستطلاع 60.4% من الناخبين التابعين لحزب الشعب الجمهوري، إنهم من المستحيل أن يصوتوا للعدالة والتنمية. 47.8% من التابعين لحزب الخير أوضحوا أيضا أنهم من المستحيل أن يصوتوا للعدالة والتنمية.

 

كما قال 30% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية إنهم من المستحيل أن يصوتوا للشعب الجمهوري، في الوقت الذي أشار فيه 1.0% من المنتمين للعدالة والتنمية إلى أنهم من المستحيل أن يصوتوا لحزب الخير.

 

وبينما أعلن 6.5 في المائة من ناخبي حزب الحركة القومية أنهم لن يصوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية، تم الإعلان عن نسبة أولئك الذين قالوا إنهم لن يصوتوا لحزب الخير على 0.9

 

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