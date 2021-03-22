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ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
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 أعلنت السلطات التركية، اتخاذ إجراءات جديدة ضد عناصر إخوانية متواجدة على أرضها.

 

وأعلنت تركيا تجميد تسليم جوازات سفر لعناصر إخوانية، وإلغاء إقامات مصريين ينتمون لتنظيمات إرهابية.

 

وأصدر الأمن التركي تعميم أمني يمنع دخول مصريين ينتمون لتنظيمات إرهابية أو متطرفة، إضافة إلى إبلاغ عناصر من الإخوان بالمغادرة بعد اجتماعهم بالاستخبارات التركية.


 
 

وتولى جهاز الأمن الداخلي التركي مراجعة ملفات جميع عناصر الإخوان الذين دخلوا أراضيها منذ عام 2013.

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