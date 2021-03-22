مواجهات حاسمة في الجولة22 للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية والعشرون للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.



وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق شبان المراغة، وصيف المجموعة برصيد 30 نقطة، نظيره اهلي المنشاة، الذي يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة.



وفي المواجهة الثانية يلتقي فريق نادي ابو تيج ثالث المجموعة برصيد 27 نقطة، امام نظيره فريق نادي الرحلات، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة.



فيما يواجه فريق نادي المراغة، الذي يحتل المركز الخامس برصيد25 نقطة، نظيره فريق مركز شباب سوهاج الذي يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة، والتي تجمعهما بملعب الاول.



ويواجه فريق نادي قفط، الذي يحتل المركز السادس برصيد25 نقطة، نظيره فريق مركز شباب البلينا، الذي يحتل الذي يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة.



وتختتم مباريات الجولة بمواجهة فريق شعب قوص، الذي يحتل المركز قبل الاخير برصيد28 نقطة، امام نظيره فريق مكة المكرمة، صاحب المركز الأخير برصيد11نقطة.