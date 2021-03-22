تعرف على نتيجة مسحة النجم أحمد السقا عقب إصابة نجله





وكشفت تصريحات صحفية أن نتائج مسحات العائلة بالكامل أظهرت سلبيتها وخاصة الفنان أحمد السقا.







ويشارك "السقا" في مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي

أصيب نجل الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا منذ قليل حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".