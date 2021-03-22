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أهداف ومخططات جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية بعد التحركات الآخيرة لتركيا (فيديوجراف)

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
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كشف فيديوجراف بأن جماعة الإخوان بدأت في اتباع أساليب جديدة بعد تضييق تركيا عليها.

 

وأوضح الفيديوجراف بأن السلطات التركية حذرت من هجوم الجماعة على القيادات المصرية، فلجأ الإخوان إلى إتباع خطط بديلة خوفا من أية إجراءات تصاعدية .

 

وأشار بأن  قيادات الإخوان نفذوا خطط للهروب من تركيا كما أن معلومات أكدت هروب ٩ أعضاء منهم خليجي من أنقرة  وتقدم ٤٧ إخواني بطلبات لمفوضية اللاجئين للخروج من تركيا و طالبوا بالخروج لأي بلد أوروبي أو أمريكا أو كندا و تحججوا في طلباتهم بإمكانية تسليمهم للعدالة في مصر.


 
 

وكشف الفيديوجراف بأن عناصر تنظيم الإخوان بدأوا يبحثون عن بلد جديد للاستقرار به حيث عقدت اجتماعات مكثفة بين إخوان لندن وتركيا للبحث عن بديل وبدأ أعضاء الجماعة نقل أموالهم عبر وسطاء لعدة دول أسيوية واستخدموا أبنائهم الذين يحصلون على منح بتلك الدول لتحقيق هدفهم.

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