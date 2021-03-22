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سيدة التروسيكل عن استجابة الرئيس لحل مشكلتها: عايشة في حلم (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
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قالت السيدة ناهد جمال سائقة التروسيكل والتي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشكلتها، إنها مازالت تحلم وكأنها تعيش فى حلم، لافتة إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استقبلها اليوم لتوقيع عقد إيجار شقة سكنية، لمدة 20 عاما.


وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أبواب السما كانت مفتوحة عندما دعيت ربنا لحل مشاكلي".



ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته لمشكلتها، وكافة المسئولين على سرعة استجابتهم لشكواها.

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