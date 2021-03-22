محافظة القاهرة: إزالة بعض منازل منطقة الأمل لتنفيذ محور "شينزو آبي"

تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، أعمال تنفيذ مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.



وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة عدد من المنازل بمنطقة الأمل ونقل سكانها لمدينة المحروسة بواسطة أتوبيسات توفرها محافظة القاهرة لنقل الأهالي وتسكينهم، وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ المحور شينزو آبي.