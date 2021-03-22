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أحمد موسى: فوضى تجتاح بريطانيا.. احتجاجات واعتقالات على قمع الشرطة

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا شهدت أعمال عنف خلال احتجاجات بمدينة بريستول قامت الشرطة خلالها بسحل المواطنين، موضحًا أن قسم بريستول تحت الحصار.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حرق سيارات شرطة ومحلات، وهناك كلاب بوليسية تم إطلاقها على المتظاهرين.

وأضاف موسى ساخرًا، أن بريطانيا التي تعطي دروسًا في حقوق الإنسان لا تحترمه مع شعبها ولا تسمح لمواطنيها بالتعبير عن رأيهم.
 
وأردف موسى، أن بريطانيا لا تسمح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التظاهر، مؤكدا أن بريطانيا تسعى لتكميم أفواه شعبها وذلك من خلال إصدار قانون يمنع الناس من النزول للتظاهر خلال حظر التجول.

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