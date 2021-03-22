Advertisements

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية من أمس الأحد تم الدخول رسميًا في فصل الربيع، ولكن هناك تأثر بموجة حارة تسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من 6 إلى 8 درجات عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، أن القاهرة اليوم سجلت 35 درجة مئوية، مع موجة من موجات رياح الخماسين وانخفاض الرؤية الأفقية الأمس واليوم ومستمرة حتى غدًا الثلاثاء.

وأوضحت أن درجات الحرارة غدًا اقل من 3 إلى 4 درجات ولكنها مازالت مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية لتصل إلى 30 درجة، لافتة إلى أنه بداية من يوم الأربعاء ستنخفض درجات الحرارة من 9 إلى 10 درجات.

وذكرت أن درجات الحرارة تسجل يوم الخميس 21 درجة خاصة أثناء الليل، مناشدًا المواطنين بالتخفيف التدريجي للملابس الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن مع توقعات بفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بداية من يوم الخميس.

أخبار تهمك

مفاجأة من العيار الثقيل في موقف الأهلي من رحيل أليو ديانج نهاية الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تشييع جثمان الفنانة فوزية أبو زيد وغياب نجوم الفن عن الحضور

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ 41 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:28 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها