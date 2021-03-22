ارتفاع البورصات الأوروبية بالختام بقيادة قطاع السيارات

ارتفعت البورصات الاوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع السيارات، ومع مراقبة أزمة الليرة التركية.





وارتفعت أسهم قطاع السيارات بنحو 1.7 بالمائة ليكون الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية، بينما هبط قطاع المرافق بنسبة 1 بالمائة.





ويراقب المستثمرون التطورات في تركيا بعد تراجع حاد للعملة والأسهم التركية على خلفية إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي.





ويأتي صعود الأسهم الأوروبية مع ارتفاع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات وسط هبوط عوائد السندات.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 424.1 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة إلى 6726.10 نقطة.



