سفير ألمانيا الاتحادية: مصر بلد جاذبة للاستثمارات



وأشار "جان"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات، وهناك تعاون مكثف بين البلدين خاصة في مجال إنتاج الطاقات النظيفة، حيث يوجد محطات توليد طاقة من الرياح ضخمة بنتها شركات ألمانية بالشراكة مع مصر.



وأضاف أنهم سيعملون على تعزيز مستوى التعاون مع مصر وليس فقط على مستوى مجال الطاقة، منوها بأن كل مستثمر يبحث عن الاستفادة، ومصر بلد تستحق الاستثمار فيها بالنسبة للمستثمر الألماني.



قال سيريل جان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، إن ألمانيا دولة ديناميكية أوروبية، ومصر دولة ديناميكية أفريقية، وبينهما علاقات تعاون وتكامل، حيث هناك العديد من المشروعات المشتركة الهامة مثل الطاقة والصناعات البلاستيكية، والاستثمارات.