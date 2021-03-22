وزير النقل: آن الأوان ليصبح لمصر أسطول نقل بحري قوي

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الفيديو المتداول له وهو يتحدث مع مواطن خلال جولة بالمنوفية منذ أيام حول أهمية إزالة التعديات قال: "وجدت تعديات وقتها، فقلت للمواطنين ساعدوني وشيلوا التعديات.. مصر دولة قوية، وقولت للمواطنين لن أقيم الكوبري إلا لو أزلتم التعديات، لو خفنا مش هنشتغل".



وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" إن مصر تستهدف أن تكون مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات بالمنطقة، عبر تنظيم سوق النقل البحري، معلقا: "آن الأوان ليصبح لمصر أسطول نقل بحري قوي".



وأضاف "الرئيس السيسي وجه بإنهاء مشروعات تطوير الموانئ خلال يونيو 2023"، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية يستقبل 60% من حجم التجارة في الإسكندرية.



وأشار إلى أن جراج ميناء الإسكندرية يستقبل ما يقرب من 4 آلاف سيارة، موضحا أنه تم استرداد مدرسة وعقار بجوار ميناء الإسكندرية، معلقا "حق الدولة ما بيروحش".





وأكمل وزير النقل "سيتم إضافة 5.3 كيلو متر لميناء دمياط"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مجمع للألومنيوم بسفاجا دون التأثير سلبا على مصنع نجع حمادي.



وأشار إلى أنه من المستهدف إنشاء مشروعات السكك الحديدية والمترو بقيمة 130 مليار جنيه، ومشروعات للنقل البحري بإجمالي 80 مليار جنيه.

