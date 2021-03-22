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عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل أحد نجوم الفريق الأحمر نهاية الموسم الحالي لعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيل الفريق.

 

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الموافقة على رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر نهاية الموسم وفي فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم الاعتماد عليه وعدم الحاجة إلى خدماته بشكل كبير في تشكيل الفريق الأحمر.

 

ولم يشارك صلاح محسن مع النادي الأهلي في الموسم الحالي إلا في دقائق معدودة ولم يعتمد عليه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في التشكيل الأساسي حيث فضل عليه الثلاثي مروان محسن وأليو بادجي ومحمد شريف.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه المريخ السوداني يوم 3 إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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