نشرة أخبار قنا اليوم الاثنين 22-3-2021: تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات وجنوب الوداي تحصد المركز الرابع في "إبداع 9"

شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الاثنين، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-



مياه قنا: ورشة عمل مشتركة مع مشروع الدعم المؤسسي IWSSTA



عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا برئاسة المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، ورشة عمل مشتركة بين الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة مياه قنا ومشروع الدعم الفني للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية IWSSTA.



جامعة جنوب الوادي تحصد المركز الرابع في المهرجان الثقافي "إبداع 9"



أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فوز الجامعة بالمركز الرابع في المهرجان الثقافي" إبداع ٩ "، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وهنأ "غرباوي" فريق الجامعة على تحقيق هذا المركز، عقب الوصول للدور قبل النهائي للدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان إبداع "الموسم التاسع"، الذي نفذته الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا المصرية الحكومية والخاصة، والتي أقيمت على مسرح وزارة الشباب والرياضة.



"المحاربين القدماء" تكرم أسر الشهداء وضحايا الحرب ومصابي العمليات الحربية في قنا



شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا واللواء باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء بالتنسيق مع محافظة قنا لتكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية، عرفانًا بالدور البطولي الذي بذله المحاربون القدامى في الدفاع عن تراب الوطن، وتقديرا لأسر شهداء مصر الأبرار في التضحية والفداء.



صحة قنا: ناشدنا الأطباء بالعيادات الخاصة ضرورة الابلاغ بحالات الاشتباه بفيروس كورونا



ناشدت مديرية الشئون الصحية بقنا، الأطباء بضرورة إبلاغ المديرية بحالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتي تتردد على العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة بصورة يومية إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا.

وقال راجي تواضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، إن هذا الإجراء يأتي بناء على التعليمات الوزارية الواردة إلى مديرية الصحة بقنا بشأن العمل على الحد من حالات فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

