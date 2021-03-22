مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها









استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على تجديد عقد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.







وأبدى موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاجته الشديدة للاعب النيجيري في تشكيل الفريق الأحمر وطلب من مسؤولو النادي الأحمر ضرورة استمرار اللاعب بين صفوف الفريق وتجديد تعاقده.







ويعتبر النيجيري جونيور أجاي وحدا من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر مع بيتسو موسيماني منذ عودته من الإصابة قبل كأس العالم للأندية.





