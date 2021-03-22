مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

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مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها
الإثنين 22/مارس/2021 - 08:24 م
الفجر الرياضي
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استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على تجديد عقد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.
وأبدى موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاجته الشديدة للاعب النيجيري في تشكيل الفريق الأحمر وطلب من مسؤولو النادي الأحمر ضرورة استمرار اللاعب بين صفوف الفريق وتجديد تعاقده.
ويعتبر النيجيري جونيور أجاي وحدا من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر مع بيتسو موسيماني منذ عودته من الإصابة قبل كأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه المريخ السوداني يوم 3 إبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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