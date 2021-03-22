وزير النقل: القطار الكهربائي سيكون أول وسيلة مواصلات جماعية بالعاصمة الإدارية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعزز إقامة المشروعات المشتركة.



وحول اجتماع الرئيس السيسي مع مسؤولي شركة ألستوم الفرنسية قال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن الشركة مسؤولة عن توريد قطارات المترو الجديدة، إضافة إلى مشروع المونوريل ومشروعات أخرى.



وأضاف الوزير «شركة ألستوم تنفذ مشروعات لتطوير إشارات السكك الحديدية بمصر»، مشيرا إلى أن جميع العمالة بمشروعات شركة ألستوم بالقاهرة مصرية باستثناء ما يقرب من 5%.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بمد خط سير القطار الكهربائي الخفيف 16 كيلو مترا ليدخل العاشر من رمضان.



ولفت وزير النقل والمواصلات إلى أن القطار الكهربائي سيكون أول وسيلة مواصلات جماعية بالعاصمة الإدارية.



وأكد أن الشركات المصرية الوطنية ستنفذ 50% من مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث سيشمل المشروع 3 خطوط، أحدها بين العلمين والعين السخنة، والآخر بين أكتوبر وأسوان، والثالث من الغردقة للأقصر وقنا، مشيرا إلى أن المشروع سيبدأ العام الجاري.

وأوضح أن وزارة النقل تتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لتطوير نظام الإشارات بخطوط قطار الضواحي، مشيرا إلى أنه من المستهدف إنشاء خطوط قطارات سكك الحديدية للركاب والبضائع من مطروح حتى بنغازي في ليبيا، ومن أسوان حتى وادي حلفا في السودان.



