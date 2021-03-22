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هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الاسبوسيد في الوقاية من كورونا (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، على وجود دراسة تتحدث بأن استخدام "اسبرين الأطفال"، الاسبوسيد، يقي من الإصابة من فيروس كورونا بنسبة 47%

وتابع "الناظر"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تناول أي دواء أمر غير صحي بدون أي أستشار طبيب، لان البعض لديه سيولة، وحال تناوله بعض الأدوية قد يحدث نزيف او أي أضرار أخرى.

وتابع ان القول بان تناول إسبرين الأطفال "الأسبوسيد " للوقاية من كورونا، بدون الرجوع إلى طبيب أمر غير علمي، معقبًا: "ما ينفعش ناخد دواء معين، بناء على خبر قريته، لازم أرجع للطبيب المتخصص".

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