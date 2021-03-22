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تشييع جثمان الفنانة فوزية أبو زيد وغياب نجوم الفن عن الحضور

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت جنازة الفنانة فوزية أبو زيد منذ قليل والتي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة وسط غياب كبير من نجوم الفن.


وأعلن عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم عن وفاة الفنانة فوزية أبو زيد كما ذكر أنها وفاة طبيعية حيث لم تعاني من أي أزمات صحية.


ومن المقرر دفنها بمقابر العائلة بحضور المقربين وأفراد العائلة.


وكانت آخر أعمال الفنانة الراحلة فوزية أبو زيد، مسلسل "الحب والشقاوة" الذي عُرض عام 2010، للفنانة منال سلامة والفنان أحمد التهامي.

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