سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة: "المتحف المصري الكبير" فكرة جيدة للغاية

أكد سيريل جان نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أنه زار مصر 3 مرات قبل توليه منصبه الحالي، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا سياحية عديدة.



وأشار "نون"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن السياحة الألمانية ستعود بقوة إلى مصر عقب انحسار جائحة كورونا، مضيفا أنه يود أن يزور المتحف المصري الكبير، معقبا: "فكرة طيبة للغاية".



وأضاف سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن المتحف سيمثل نجاح كبير بالنسبة لمصر، وسيكون موفقا توفيقًا كبيرًا.

