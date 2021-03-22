بيراميدز يهنئ أمهات مصر









وبث بيراميدز فيديو تهنئة من الرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد ونجوم الفريق، عبد الله السعيد وأحمد فتحي وعمر جابر ورمضان صبحي وشريف إكرامي ودودو الجباس وأسامة جلال وإبراهيم عادل، يهنئون فيه أمهات المصريين بمناسبة عيدهم ويتمنون لهم المزيد من السعادة خلال السنوات المقبلة.









وأكد بيراميدز أن أمهات مصر يستحقون التقدير والاحترام على ما يقدمنه من جهد وعطاء بدون مقابل والاحتفال بعيدهن هو أقل تقدير لهن.

حرص نادي بيراميدز على الاحتفال بعيد الأم وتهنئة أمهات مصر بمناسبة واحدة من أهم الأيام في السنة والذي يحتفل به المصريون كل عام.