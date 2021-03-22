Advertisements

بيراميدز يهنئ أمهات مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حرص نادي بيراميدز على الاحتفال بعيد الأم وتهنئة أمهات مصر بمناسبة واحدة من أهم الأيام في السنة والذي يحتفل به المصريون كل عام. 


 وبث بيراميدز فيديو تهنئة من الرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد ونجوم الفريق، عبد الله السعيد وأحمد فتحي وعمر جابر ورمضان صبحي وشريف إكرامي ودودو الجباس وأسامة جلال وإبراهيم عادل، يهنئون فيه أمهات المصريين بمناسبة عيدهم ويتمنون لهم المزيد من السعادة خلال السنوات المقبلة. 


 وأكد بيراميدز أن أمهات مصر يستحقون التقدير والاحترام على ما يقدمنه من جهد وعطاء بدون مقابل والاحتفال بعيدهن هو أقل تقدير لهن.

أخبار تهمك

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تشييع جثمان الفنانة فوزية أبو زيد وغياب نجوم الفن عن الحضور

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ 41 دقيقة

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل في موقف الأهلي من رحيل أليو ديانج نهاية الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:28 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها