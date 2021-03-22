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التعليم العالي تكشف تفاصيل مداهمة الكيانات الوهمية بعد خداعها الطلبة بشهادات مزورة (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، التفاصيل المتعلقة بمواصلة مداهمة الكيانات الوهمية التي تصدر شهادات مزورة للدارسين من خلال لجان الضبطية القضائية.

وقال "عطا" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن الوزارة تحاصر هذه الكيانات التي تخدع الطلاب بإعطائهم شهادات مزورة.

وأضاف أن هذه الكيانات تغري الطلبة بأسماء وهمية أجنبية لجذب العديد من الطلبة بخلاف الجامعات الحكومية والخاصة التي ترعاها الوزارة.

وأشار إلى أن الكيانات التي لا يتم تدوينها على الموقع الرسمي تتلاعب بمشاعر الطلبة وتعطي اسم أجنبي مشهور وهمي في مجالات السياحة والتمريض من أجل جذب الطلبة إليهم وعادة ما يكون الطلبة مدركين لأن هذه الكيانات وهمية وغير معترف بها من وزارة التعليم.

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