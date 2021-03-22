الصحة: تعاقدنا على 100 مليون جرعة لقاح كورونا

قال الدكتور علاء عابد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا بفضل القيادة السياسية.



وأضاف "عابد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة، ووصل ما يقرب من 730 ألف جرعة، وهناك حوالي مليون ونصف جرعة في 30 مارس، وبعدها تتوالى الجرعات.



وأشار إلى أن ما يقرب من 30 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا، مؤكدًا أن تعدد مصادر لقاحات كورونا شيء إيجابي للغاية.

